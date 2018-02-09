Rusya politika faizini indirdi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 7.5'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yönde yüzde 7.75'ten yüzde 7.50'e indirdi. Merkez bankası faiz oranını düşürmeye devam edeceğini ve bu yıl sıkı para politikasından nötr politikaya geçişi ılımlı şekilde tamamlayabileceklerini belirtti.

Banka ayrıca yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 4'ün altında kalacağını ve gelecek yıl bu seviyeye yakın seyredeceğini de belirtti.

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