Güncel altın fiyatları , çeyrek altın ne kadar ( 9 Şubat altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yatay seyrederken; gram altın 161,9 lira, çeyrek altın 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 162,2 liradan tamamladı.

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Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 161,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.083 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.319,5 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Altın hisse senedi piyasasının gerilediği bir ortamda yatay seyretmesine rağmen yüksek seyir izleyen dolar ve küresel faiz oranlarının artmasına ilişkin endişeler fiyatları düşürdü. Spot altının ons fiyatı büyük değişim göstermeyerek 1,317.51 dolarda bulunuyor. Spot altın doların toparlanmasıyla haftalık yüzde 1'den fazla düşüşte ve ard arda ikinci haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.

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