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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

26.09.2019 - 15:54
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 261 milyon dolar artışla 77 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 75 milyar 923 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 903 milyon dolar artışla 24 milyar 952 milyon dolardan 25 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 164 milyon dolar artışla 100 milyar 875 milyon dolardan 103 milyar 39 milyon dolara ulaştı.


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