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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

26.09.2019 - 16:04
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 60 milyon lira artarak 2 trilyon 530 milyar 700 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Eylül ile biten haftada 12 milyar 60 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 518 milyar 640 milyon liradan 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 266 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 392 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ 417 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Eylül ile biten haftada 1 milyar 905 milyon lira artarak 417 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 91 milyon lirası konut, 5 milyar 762 milyon lirası taşıt ve 226 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 159 milyon lira artarak 378 milyar 518 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 azalarak 112 milyar 306 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 663 milyon lirası taksitli, 61 milyar 643 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 artarak 126 milyar 447 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 83 milyar 668 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 911 milyon lira artarak 588 milyar 572 milyon liraya yükseldi.


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