‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcının menkul kıymet istatistikleri açıklandı Yabancı yatırımcının menkul kıymet istatistikleri açıklandı Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

26.09.2019 - 15:45
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Piyasa Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Eylül ile biten haftada 1 milyar 13 milyon 5 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liradan, 2 trilyon 436 milyar 20 milyon 820 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,09 azalışla 1 trilyon 120 milyar 327 milyon 890 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,04 düşüşle 1 trilyon 214 milyar 281 milyon 170 bin lira oldu.

##$HABER_1457614$##

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 365 milyon dolar yükselerek 223 milyar 667 milyon dolara çıktı. Bunun 203 milyar 4 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 663 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 174 milyar 731 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 952 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 567 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 754 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,46 artarak 400 milyar 800 milyon 436 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,29 artarak 359 milyar 445 milyon 65 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,51 azalarak 146 milyar 249 milyon 344 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 173 milyar 444 milyon 547 bin lirası konut, 4 milyar 263 milyon 259 bin lirası taşıt ve 223 milyar 92 milyon 630 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 20 Eylül ile biten haftada 10 milyar 884 milyon 665 bin lira artarak 2 trilyon 445 milyar 501 milyon 446 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,44 azalış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.940 Değişim: -0,66% Hacim : 7.094 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.914 26.09.2019 Yüksek 103.120
Açılış: 102.914
5,6615 Değişim: -0,16%
Düşük 5,6484 26.09.2019 Yüksek 5,6967
Açılış: 5,6703
6,1942 Değişim: -0,20%
Düşük 6,1848 26.09.2019 Yüksek 6,2465
Açılış: 6,2066
273,96 Değişim: -0,04%
Düşük 273,10 26.09.2019 Yüksek 276,57
Açılış: 274,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.