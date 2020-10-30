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Merkez Bankası BİST'te fonlama yapmayacak

30.10.2020 - 09:37
Merkez Bankası BİST'te fonlama yapmayacak | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

Merkez Bankası, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme  faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün  sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam ettirdi.

Merkez Bankası, para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini bildirdi.

TCMB, BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı  üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak  sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine de  belli tutarlarda yönlendirileceği beklenirken, bu adımın ağırlıklı  ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde  yükselmesini sağlayacağı belirtildi.


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