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Piyasaların odağında bu veriler olacak

30.10.2020 - 09:31
Piyasaların odağında bu veriler olacak | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izliyor.

Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirler, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeler, açıklanan bilançolar ve makroekonomik veriler pay piyasalarında sert dalgalanmalara neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre teknoloji şirketlerinin karları ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentileri aştı. ABD ekonomisi 2. çeyrekteki 31,4'lük tarihi daralma sonrası yılın 3. çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetti. ABD'de GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 31 artacağı tahmin ediliyordu.

Dün, bir önceki günkü yüzde 3'ü aşan kayıplar sonrası etkisini artıran tepki alımları ve bilançoları beklentilerden iyi gelen teknoloji şirketlerinin hisselerindeki güçlü artışlarla toparlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

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Avrupa'nın gündeminin odağında Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa'da alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı ve diğer birçok ülkedeki sıkı tedbirler bulunuyor. Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması birçok kentte protesto edilirken başkent Paris'te yapılan eylemde olaylar çıktı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.

Açıklamada, aralık ayında yapacakları makro ekonomik çalışmanın ardından ekonomik görünüm ve risk dengesinin detaylı ele alınacağı ve uygun enstrümanların yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan PEPP, haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkartılmıştı.

ECB'nin kararı sonrası dün düşüş eğilimini sürdüren avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,61 azalışla 1,1675'ten tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti.

Asya tarafında, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katıldığı toplantı sonrası Çin'in gelecek 5 yıla ilişkin ekonomik ve politik hedefleri belirlenirken, toplantı sonrası borsalardaki düşüşlerin devam etmesi dikkati çekti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 0,5 gerilerken, sanayi üretimi eylülde yüzde 4 ile beklentilerden güçlü arttı ve işsizlik oranı yüzde 3'te sabit kaldı.

Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugün açılacak Borsa İstanbul'da, gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün yön açısından belirleyici olması bekleniyor.

BIST 100 endeksi, çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2,22 değer kaybederek, günü 1.126,99 puandan tamamlamıştı. Uluslararası piyasada dün 8,2919'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.118 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi
12.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı işsizlik oranı
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı TÜFE
13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH
15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelir ve harcamalar
17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi


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