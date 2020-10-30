‹ Önceki Haber Merkez Bankası BİST'te fonlama yapmayacak Merkez Bankası BİST'te fonlama yapmayacak Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Ekim dolar fiyatları

30.10.2020 - 10:08
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.31 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günü uluslararası piyasalarda 8.28 TL seviyesinden tamamlarken; haftanın son işlem gününe 8.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.2678 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3358 TL seviyesini görürken; saat 09.57 itibarıyla 8.3142 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.7457 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.7147 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.7332 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.06 oranında düşüşle 93.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1677 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.48 seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.113 Değişim: -1,27% Hacim : 4.159 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3187 Değişim: 0,37%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7221 Değişim: 0,43%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
500,61 Değişim: 0,65%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.