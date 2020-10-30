Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.31 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günü uluslararası piyasalarda 8.28 TL seviyesinden tamamlarken; haftanın son işlem gününe 8.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.2678 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3358 TL seviyesini görürken; saat 09.57 itibarıyla 8.3142 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.7457 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.7147 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.7332 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.06 oranında düşüşle 93.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1677 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.48 seviyesinde bulunuyor.

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