Medical Park'ın halka arzından 500 milyon TL gelir bekleniyor

Medical Park'ın halka arzında B cinsi hisse satışından yaklaşık 500 milyon lira değerinde gelir oluşmasının beklendiği belirtildi.

Medical Park'ın halka arzı sonrası toplam halka açıklık oranı yüzde 45 olacak. Şirket, halka arz gelirlerini döviz cinsi borçlarının azaltılmasında kullanacak. Halka arzda görev alan yabancı bir aracı kurum tarafından yayımlanan belgede ek satışın ne kadar olacağının henüz teyit edilmediği ancak birincil satışın yüzde 15'ini bulabileceği, şirketin toplam halka açıklığının ise yüzde 45 olacağı ifade edildi.

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Belgede halka arz gelirlerinin şirketin döviz cinsi borçlarının azaltılmasında kullanılacağı ifade edildi.

Halk arzda küresel talep toplamayı JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC ve Bank of America Merrill Lynch yönetecek. Türkiye'den talep toplama ve koordinasyon ise Ak Yatırım tarafından yürütülece

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