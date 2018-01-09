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İki dünya devinden 'rehavet' uyarısı

09.01.2018 - 09:35

Pimco ve Citigroup, küresel ekonomik görünüme ilişkin "rehavet" uyarısında bulundu.

2018 yılının ilk haftasında gelen güçlü ekonomik veriler ve hisse senedi piyasalarında görülen rekorların ardından, Citigroup Inc. and Pacific Investment Management Co. (Pimco), müşterilerine son birkaç günde yaptıkları açıklamalarda, endişe duymak için halen sebepler olduğunu kaydetti.

Her iki kuruluş iyimser olmak için bazı nedenler bulunduğunu, ancak jeopolitik faktörler, merkez bankası teşviklerinin azaltılması ve enflasyonda yükselme riskini, mevcut ekonomik genişleme ve piyasa coşkusunun sona ermesi konusunda olası faktörler olarak işaret ettiler.

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Yatırımcılar, rekor zirvelerde bulunan küresel hisse senetlerin gevşemesi konusunda çok az işaret gösteriyorlar ve volatilite göstergeleri halen durgun. Riskli varlıklar yılın ilk işlem haftasında kazançlarını daha da artırırken, Citi'den Mark Schofield, bu gibi işlemlerden potansiyel kazançların azalmakta olduğu uyarısında bulundu.

Öte yandan, Pimco'dan Joachim Fels, ABD'de istihdam artışının zirve yapmış olabileceğine ilişkin işaretleri, iş çevriminin son safhalarına ulaşıldığının bir işareti olarak gösterdi ve bu durumun ayrıca enflasyonda artış olasılığını da artırdığını belirtti.


Etiketler

  • Pimco
  • Citigroup
  • ekonomik veri
  • jeopolitik faktör
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