‹ Önceki Haber İki dünya devinden 'rehavet' uyarısı İki dünya devinden 'rehavet' uyarısı Sonraki Haber › Halkbank yüzde 17 kredi büyümesi bekliyor Halkbank yüzde 17 kredi büyümesi bekliyor

Akbank 2018 hedeflerini açıkladı

09.01.2018 - 09:38

Akbank, bu yıl bankacılık sektöründe aktifler, kredi ve mevduatta yüzde 12-14 büyüme gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Akbank 2018'de aktif, kredi ve mevduatında yüzde 13-15 büyüme bekliyor. KAP'ta yer alan açıklamaya göre banka; 2018'de aktif, kredi ve mevduatında yüzde 13-15 büyüme, yaklaşık yüzde 1.8 aktif kârlılığı ve yüzde 15.5-16 özsermaye kârlılığı bekliyor.

##$HABER_1443227$##

Net ücret ve komisyonda yaklaşık yüzde 15 artış öngören banka, sermaye yeterlilik oranının yaklaşık yüzde 15 ve takipteki krediler oranının yaklaşık yüzde 2.1 olacağını tahmin etti.

Öte yandan banka, Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye (OTAŞ) kullandırdığı kredileri 2017 yıl sonu itibarıyla "yakın izlemedeki krediler" altında sınıflandırdığını bildirdi.


Etiketler

  • bankacılık sektörü
  • Akbank
  • 2018 beklentileri
‹ Önceki Haber İki dünya devinden 'rehavet' uyarısı İki dünya devinden 'rehavet' uyarısı Sonraki Haber › Halkbank yüzde 17 kredi büyümesi bekliyor Halkbank yüzde 17 kredi büyümesi bekliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.023 Değişim: -1,10% Hacim : 6.331 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.942 09.01.2018 Yüksek 116.647
Açılış: 116.311
3,7714 Değişim: 0,10%
Düşük 3,7668 10.01.2018 Yüksek 3,7744
Açılış: 3,76745
4,5025 Değişim: 0,08%
Düşük 4,4960 10.01.2018 Yüksek 4,5075
Açılış: 4,49885
158,79 Değişim: -0,28%
Düşük 158,76 10.01.2018 Yüksek 159,32
Açılış: 159,24
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.