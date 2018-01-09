Akbank 2018 hedeflerini açıkladı

Akbank, bu yıl bankacılık sektöründe aktifler, kredi ve mevduatta yüzde 12-14 büyüme gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Akbank 2018'de aktif, kredi ve mevduatında yüzde 13-15 büyüme bekliyor. KAP'ta yer alan açıklamaya göre banka; 2018'de aktif, kredi ve mevduatında yüzde 13-15 büyüme, yaklaşık yüzde 1.8 aktif kârlılığı ve yüzde 15.5-16 özsermaye kârlılığı bekliyor.

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Net ücret ve komisyonda yaklaşık yüzde 15 artış öngören banka, sermaye yeterlilik oranının yaklaşık yüzde 15 ve takipteki krediler oranının yaklaşık yüzde 2.1 olacağını tahmin etti.

Öte yandan banka, Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye (OTAŞ) kullandırdığı kredileri 2017 yıl sonu itibarıyla "yakın izlemedeki krediler" altında sınıflandırdığını bildirdi.

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