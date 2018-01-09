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THY 2017'yi beklentilerin üzerinde tamamladı

09.01.2018 - 09:30 | Son Güncelleme : 09.01.2018 - 10:28

Türk Hava Yolları 2017 yılında beklentilerin de ötesinde bir performans sergiledi.

Türk Hava Yolları 2017 yılını muhteşem bir başarıyla tamamladı. Bayrak taşıyıcı havayolu, 2017 yılı yolcu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9,3 oranında bir artış yakalayarak 68 milyon 616 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı ise bir önceki yıla göre 4,7 puan artarak yüzde 79.1 olarak gerçekleşti. Bayrak taşıyıcı 2017 yılının son ayında ise %79,5 ile tarihinin en yüksek Aralık ayı doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı 2017 yılının Ocak ayında yaptığı “2017’nin 2016’dan çok daha iyi bir yıl olacağına inanıyoruz. Planlamalarımızı buna göre yaptık. Tasarruflarımızı, adımlarımızı buna göre atıyoruz. Yurdumuzun şartlarını, bölgemizin şartlarını, sektörümüzün şartlarını, havacılık ve turizm sektöründeki gelişmeleri ve trendleri iyi inceliyoruz. İnanıyorum ki 2017 yılını başarıyla tamamlayacağız. İnanıyorum ki Türk Hava Yolları bir kez daha gücünü, marka değerini, pazar payını büyütmüş olarak seneyi tamamlayacaktır." açıklamasında küresel taşıyıcının 2017 yılı sonunda kanıtlanan başarısının ilk sinyallerini vermişti. Türk Hava Yolları tarafından açıklanan; 

ARALIK 2017 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

• Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %8,9 arttığı Aralık ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artışla %79,7, Dış Hat doluluk ise 5 puanlık artışla %79,2 olarak gerçekleşmiştir. İç Hat ve Dış Hat uçuşlarımızda Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranlarına ulaşılmıştır. 
• Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %16,3 artış ile Aralık ayında da devam etti. 
• Aralık 2016’ya göre, taşınan yolcu sayısı %21,4 artarak 5,5 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2015 Aralık ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı ve talep %17 artmıştır. 
• Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında %39’luk artış yaşanmıştır. 
• Bu ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 artmıştır. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler %28,7 artış ile Orta Doğu ve %24’lük artış ile Avrupa olmuştur. 
• Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış göstermiştir. Orta Doğu 7,1 puan, K.Amerika 6,8 puan, Afrika 5,6 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur.

OCAK-ARALIK 2017 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

• Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %7,9’luk artış sağlanmış, yolcu sayısı da %9,3 artarak 68,6 milyona ulaşmıştır. 
• Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Aralık döneminde 4,7 puanlık artış ile %79,1 olurken, Yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puan artarak %78,4’e ulaşmıştır.
• Aralık ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Aralık dönemindeki toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre %25,5 artarak 1,1 milyon tona yükselmiştir


Etiketler

  • Türk Hava Yolları
  • havacılık sektörü
  • İlker Aycı
  • trafik sonuçları
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