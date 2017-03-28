"Kazanan hisse senetleri olacak"

JP Morgan, Fransa seçimlerinde Marine Le Pen'in kaybetmesi halinde kazananın Avrupa hisse senetleri olacağını savundu.

JP Morgan, Fransa'da yapılacak devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Marine Le Pen'in kaybetmesi halinde kazananın Avrupa hisse senetleri olacağını savundu. Le Pen'in seçimi kaybetmesi Avrupa hisse senedi piyasalarına ciddi bir sermaye girişi yaratacağını öngören JP Morgan'a göre varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki sermayenin en az yüzde 10'u Avrupa hisse senedi piyasasına akacak.

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JP Morgan'ın EPFR verilerine dayandırdığı tahminine göre 2016 yılı başından bu yana 100 milyar dolar civarında bir fon Avrupa hisse senetlerinden çıktı. Yapılan değerlendirmede, "Çıkan bu sermayenin siyasi belirsizliğin azalmasıyla geriye döneceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM SONUÇLARINA PİYASA NE TEPKİ VERİR?

Seçimi Macron da Fillon da kazansa hisse senedi piyasalarında bir rallinin başlamasının büyük olasılık olduğunu belirten JP Morgan, Le Pen'in kazanması halinde ise Euro Bölgesi hisse senetlerinde yüzde 20'ye yakın düşüş yaşanabileceğini vurguladı.

JP Morgan'a göre Le Pen'in kazanması halinde Euro/ABD Doları paritesi 1.086 seviyelerinden 0,98'e gerileyecek. Macron veya Fillon'un kazanması halinde ise yıl sonunda paritenin 1,15 olması bekleniyor.

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