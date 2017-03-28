‹ Önceki Haber Fed 4 faiz artışı yapar mı? Fed 4 faiz artışı yapar mı? Sonraki Haber › Kıdem tazminatında önemli gelişme Kıdem tazminatında önemli gelişme

"Kazanan hisse senetleri olacak"

28.03.2017 - 16:03

JP Morgan, Fransa seçimlerinde Marine Le Pen'in kaybetmesi halinde kazananın Avrupa hisse senetleri olacağını savundu.

JP Morgan, Fransa'da yapılacak devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Marine Le Pen'in kaybetmesi halinde kazananın Avrupa hisse senetleri olacağını savundu. Le Pen'in seçimi kaybetmesi Avrupa hisse senedi piyasalarına ciddi bir sermaye girişi yaratacağını öngören JP Morgan'a göre varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki sermayenin en az yüzde 10'u Avrupa hisse senedi piyasasına akacak.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

JP Morgan'ın EPFR verilerine dayandırdığı tahminine göre 2016 yılı başından bu yana 100 milyar dolar civarında bir fon Avrupa hisse senetlerinden çıktı. Yapılan değerlendirmede, "Çıkan bu sermayenin siyasi belirsizliğin azalmasıyla geriye döneceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM SONUÇLARINA PİYASA NE TEPKİ VERİR?

Seçimi Macron da Fillon da kazansa hisse senedi piyasalarında bir rallinin başlamasının büyük olasılık olduğunu belirten JP Morgan, Le Pen'in kazanması halinde ise Euro Bölgesi hisse senetlerinde yüzde 20'ye yakın düşüş yaşanabileceğini vurguladı.

JP Morgan'a göre Le Pen'in kazanması halinde Euro/ABD Doları paritesi 1.086 seviyelerinden 0,98'e gerileyecek. Macron veya Fillon'un kazanması halinde ise yıl sonunda paritenin 1,15 olması bekleniyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Fed 4 faiz artışı yapar mı? Fed 4 faiz artışı yapar mı? Sonraki Haber › Kıdem tazminatında önemli gelişme Kıdem tazminatında önemli gelişme
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
89.270 Değişim: -1,01% Hacim : 4.702 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 88.819 29.03.2017 Yüksek 89.504
Açılış: 89.243
3,6504 Değişim: -0,22%
Düşük 3,6380 29.03.2017 Yüksek 3,6615
Açılış: 3,6583
3,9280 Değişim: -0,73%
Düşük 3,9129 29.03.2017 Yüksek 3,9621
Açılış: 3,9568
147,06 Değişim: -0,12%
Düşük 146,27 29.03.2017 Yüksek 147,38
Açılış: 147,24
1,0757 Değişim: -0,52%
Düşük 1,0740 29.03.2017 Yüksek 1,0827
Açılış: 1,08131
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.