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Kıdem tazminatında önemli gelişme

28.03.2017 - 10:07

Kıdem tazminatında ikna için kamu prim desteği önerilecek.

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik çalışmaların referandum sonrası gündeme getirilmesi konusunda hükümetin istekli olduğu ve özellikle işveren kesimini ikna için prim ödemelerine kamu katkısının önerileceği öğrenildi. Ayrıca yeni oluşturulacak fonun güçlü başlangıç yapması için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir kısım tutarın buraya aktarılması gündeme geldi.

dunya.com’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre; işçilerin blok halinde bir yıl için 30 gün karşılığı tazminat hakkının devamı yönünde karar açıklaması ve işveren kanadının da bunu sağlamak üzere oluşacak prim yükünün yüksek olacağı yönündeki görüşü üzerine, primin bir miktarının Hazine tarafından karşılanması gündeme geldi. Diğer yandan daha önce kamuoyuna yansıyan taslaklardaki düzenlemeler de korunacak. Buna göre yasa yürürlüğe girdikten sonra işe başlayanlar ile mevcut çalışanlar yeni düzenlemeye tabi olacak. Sadece emekliliğine 1 yıl kadar kalanlar sistem dışında kalma hakkını kullanabilecek. Üzerinde çalışılan düzenlemede en fazla tartışılan konu, bir yıl çalışmaya karşılık 30 günlük ücretin kazanılmasına yönelik hakkın korunması oldu. Bu amaçla aktüearya hesaplarının tamamlandığı ve işverenlere ilave yük oluşmaması için kamu destekli bir prim sistemi oluşturulduğu kaydedildi.

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Hesaplamada aylık primlerin ücretin yüzde 6’sı dolayında çıktığı, 10 yıllık bir ödemesiz dönemin ardından oluşan nemanın mevcut sisteme yakın bir ödemeyi içerdiği vurgulandı. İşverenlere yükün sınırlanması amacıyla kamunun katkı vereceği bir fon oluşturulmasının düşünüldüğü, kamu üzerinde oluşacak ilave yükün de halen süren bazı işveren prim teşviklerinden bir kısmının geri alınmasıyla karşılanabileceği kaydedildi. Bu sayede işverenlerin en önemli itiraz konusu olan yüksek oranlı prim yükünün hafifletilebileceği vurgulandı.

Düzenlemede, yeni oluşacak fonun güçlü başlangıç yapması ve yüksek nema getirisinin oluşabilmesi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bir kısım tutarın buraya aktarılması da yer aldı. Böylece 10 yıllık bekleme süresine kadar geçecek zamanda, ölüm, malullük gibi durumlardaki ödemeleri karşılamanın yanında, nema sağlanarak güçlü bir fon temeli atılmasının planlandığı öğrenildi.


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