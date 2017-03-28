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Fed 4 faiz artışı yapar mı?

28.03.2017 - 09:50

Fed yetkilileri dört faiz artışı için daha güçlü enflasyon ihtiyacına dikkat çekiyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD'de bu yıl dört faiz artışının gerçekleşmesi için enflasyonun daha güçlü olması ve Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaşması gerektiğine dikkat çektiler.

Evans, Fed'in bu yıl dört faiz artışı yapmasının henüz somut bir durum olmadığını ve bunun gerçekleşmesi için enflasyonda daha güçlü bir artışın olması gerektiğini belirtti.

Evans 2017 yılı için üç faiz artışının "uygun" olduğunu söyleyerek, iki veya dört artışın da ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

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"(Yeterli) Verileri görmüyorum, bu konuda güvenim yok" diyen Evans, "Eğer 2017 yılı için dört faiz artışı eğilimi içerisinde olduğumu düşünseydim enflasyonda çok daha güçlü bir artışa şahit oluyor olurdum" dedi.

Fed'in ne zaman bilançosunu azaltmaya başlayacağı konusunda detaya girmeyen Evans, yalnızca ne zaman değil ne hızda varlıkları ellerinden çıkarmaları gerekebileceğine dair tartışmaların da yapıldığını belirtti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da ABD ekonomisinin tam istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması için daha fazla adımlar atması durumunda dört faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Kaplan, "İlerleme gösterdiğimizi görmeye devam ettiğim sürece, desteklemeyi de sürdüreceğim" diyerek, Fed'in "kademeli ve sabırlı bir şekilde" hareket etmesini istediğini söyledi.

Bu yıl Fed'de oy hakkına sahip olan Kaplan, ekonominin 2017'de yüzde 2.25 büyüyeceğine dair öngörüsünü tekrar etti.


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