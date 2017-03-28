Dolar 3.55 seviyesine geriler mi?

Dolar/TL'nin 3.60'ın altında kalıcı olamaması ardından bugün küresel piyasalar takip ediliyor. Uzmanlar dolar fiyatlarında 3.55 seviyesinin görülebileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesinin ardından dolar/TL'de 3.60 civarındaki dalgalanma devam ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, sağlık sigortası yasası için yeterli desteğin çıkmamasının ardından Trump'ın mali harcamaları artıracağına dair iyimserliğin önemli ölçüde azalmasıyla son birkaç ayın en düşük seviyesine gerilerken bu süreçte dolar/TL de 3.58'li seviyelere kadar geriledi.

Bu gelişmenin dolar negatif olmasına karşın aynı zamanda küresel risk iştahını azaltan bir etki yaratması nedeniyle dolar/TL 3.58'li seviyelerde kalıcı olmadı ve bu sabah 08.46 itibarıyla güne 3.6110/3.6120 seviyesinden başladı. Öte yandan bankacılar 3.60 seviyesi altında kurumsal talebin de oldukça güçlü olduğuna dikkat çektiler.

Dün akşam 3.77 civarındaki sepet bazında TL aynı saatte 3.7645/3.7662, 3.93 civarındaki euro/TL 3.9205/3.9215 seviyesinde bulunuyor.

Analistler sağlık yasasının geçememesi ardından gözlerin ABD'de vergi reformuna çevrildiğini, Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında çok güçlü olmadığı algısının piyasada tedirginlik yarattığını belirtiyor.

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BÜYÜME VERİSİ VE FED İZLENECEK

Kurda ağırlıklı yurtdışı piyasalara paralel seyir gözlenirken, bu hafta yurtiçinde büyüme verisi, yurtdışında ise Fed tarafından gelecek açıklamalar ile veriler izlenecek.

TL'DE KIRILGAN GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kurunda 3.5870 bölgelerinden tepki alımları görmekteyiz. Bu seviye giderek güçlenmeye başladı. Dün dolar kurunun bu seviyelere inmesinin ardından aniden 3.63 bölgelerine yükseliş göstermesinde G.Afrika randındaki değer kaybının etkili olduğunu düşünüyorum. Rand bugünde zayıf seyrediyor ve oradaki dalgalanma devam ederse yine dolar kurunu etkileyebilir. Bu da TL’de kırılgan görünümün halen devam ettiğini göstermekte. Ancak genel anlamda ABD doları küresel piyasalarda zayıf görünümünü koruyor ve bu dolar kuru için lehte durumun devamını sağlıyor. Ancak 3.5870 seviyesinin altına gerilemedikçe 3.55-3.56 bölgeleri zor görünüyor. Yukarıda ise 3.6450 seviyesinin üzerine yükselişler olmadıkça hızlı ivmelenme beklemiyoruz. Önümüzdeki günlerde 3.5870-3.6450 aralığında yatay dalgalanma devam edecek gibi görünüyor" dedi.

DOLAR 3.55 SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "ABD'de Trump, G.Afrika'da ise Zuma kaynaklı siyasi riskler kurun 3.60'ın altında kalmasına engel oldu. Referandum tarihi yaklaştıkça 3.55'e doğru bir gerilemenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bugün ise piyasa gündeminde önemli bir madde yok. FED cephesinden gelecek açıklamalar takip edilecek" dedi.

Analistler dolardaki değer kaybı nedeniyle kurda da genel olarak aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğini, bu hareketin sürmesi halinde 3.55 seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor. Ancak referandumun yaklaşıyor olması nedeniyle kurun bu seviyelerde ne kadar kalıcı olabileceği de izleniyor.

FONLAMA MALİYETİ 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de genel olarak TL'yi destekleyen bir unsur olarak yer alıyor.

TCMB, para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini son PPK toplantısında 75 baz puan artırması sonrasında bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı. Ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 11.33 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 10.71, valörde son işlemde yüzde 10.87 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.48 seviyesindeydi.