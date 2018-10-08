İtalya'nın tahvil faizlerinde yeni zirve

İtalya'nın tahvil faizleri Avrupa Birliği'nin bütçe hedefleri hakkında endişe belirtmesiyle son yılların yeni zirvesini gördü.

İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın kamu harcamaları hakkında endişe belirtmesi, İtalya'nın ise buna karşılık olarak taviz vermemesinin ardından dört buçuk yılın zirvesine çıktı.

Avrupa Komisyonu, Roma'ya üç yıllık bütçe açığı hedeflerinin Temmuz ayında AB tarafından talep edilen bütçe açığı daraltma hedeflerini yakalayamadığı uyarısında bulundu.

İtalyan hükümeti ise Cumartesi günü harcama planlarından "geri adım atmayacağını" belirtti.

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İki taraf arasındaki anlaşmazlık İtalya devlet tahvillerine satış getirdi.

İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi bu sabah yüzde 3.529'a çıkarak dört buçuk yılın zirvesine yükseldi.

Tüm vadelere bakıldığında verim eğrisinin yaklaşık 10 baz puan yükseldi.

İtalya ile Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilleri arasındaki getiri farkı Cuma akşam saatlerine kıyasla 5 baz puan yükselerek 289 baz puana çıktı.

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