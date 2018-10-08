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Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

08.10.2018 - 13:15
Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahipleri, Amerikalı ekonomistler William D. Nordhaus ve Paul M. Romer oldu.

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü bu yıl ABD'li ekonomistler William D. Nordhaus ve Paul M. Romer kazandı.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Nordhaus'un iklim ekonomisi ve Romer'in endojen büyüme teorisi çalışmaları sayesinde ödülü kazandıkları duyuruldu.

Nordhaus'un iklim ekonomisi çalışması, iklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkan zararı, Romer'in endojen büyüme teorisi ise ekonomistlerin sağlıklı ekonomi büyüme oranını nasıl elde edeceklerini konu alıyor.

Norhdaus ve Romer'in oluşturduğu modellerin, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomik büyümenin gelişimi konularında yardımcı kaynak görevi gördüğü belirtildi.

Makroekonomiyi küresel ölçekte ele alan ikilinin dünyanın en büyük sorunlarından biri ile mücadele etmeye çabaladıkları vurgulandı.


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