Hindistan 5 milyar dolarlık S-400 füzesi alacak

Hindistan, 5 milyar dolar değerinde S-400 füze sistemleri satın alma konusunda Rusya ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla Hint hükümetinin, böyle bir satın almanın ülkeyi ABD yaptırımlarına maruz bırakabileceği uyarısını dikkate almadığı anlaşılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyareti sırasında Cuma günü açıklanan konunun, resmi bir imza töreni yapılmamasına rağmen, Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmede sonuca bağlandığı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Reuters'e yaptığı açıklamada, "Anlaşma zirve görüşmesi kapsamında imzalandı" dedi.

Tutarının 5 milyar doları aştığı tahmin edilen anlaşma, Hint ordusuna, yaklaşan uçak ve füzeleri daha önce erişemediği uzaklıklardan vurma yeteneği verecek.

ABD, Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle işbirliği yapan ülkelerin, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele" (CAATSA) adlı çok geniş kapsamlı bir Amerikan yasasına muhalefetten dolayı otomatik olarak yaptırımlara maruz kalacaklarını söylüyor.

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ABD Dışişleri bakanlığından bir yetkili geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yaptırımların S-400 füze bataryaları gibi sistemleri alan ülkelere uygulanacağını söyledi.

ABD geçen hafta, bu yıl Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ve savaş uçakları nedeniyle Çin silahlı kuvvetlerini yaptırım kapsamına almıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Çin'in üstün askeri gücüne karşı caydırıcı olması amacıyla edinmek istediği S-400 sistemlerine ABD'de Donald Trump yönetiminin, bu nedenle muafiyet tanıyacağını umuyor.

Ortak açıklamada, "İki taraf da S-400 uzun menzilli yerden havaya füze sistemlerinin Hindistan'a sağlanması sözleşmesini memnuniyetle karşılıyor" denildi.

Modi de, "Hindistan Rusya ile ilişkilerine en yüksek önceliği tanıyor. Değişen dünyada bu ilişkiler daha da önem kazandı" dedi.

Hindistan ve Rusya uzay, nükleer enerji ve demiryolları alanlarında da işbirliğini öngören sekiz anlaşma daha imzaladılar.

Rusya Hindistan'ın 2022 yılına kadar insanlı bir uzay aracını fırlatma çalışmalarına da yardımcı olacak.

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