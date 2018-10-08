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Çelikte kota uygulaması başlıyor

08.10.2018 - 13:13
Çelikte kota uygulaması başlıyor

Türkiye, çelik ithalatında kota uygulamasının 17 Ekim'de başlayacağını Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirdi.

Türkiye, çelik ithalatındaki artıştan yurt içi üreticileri korumak amacıyla ithalata kota getirdiğini ve kotayı aşan çelik ithalatına 17 Ekim itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bildirdi.

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Demir çelik ithalatına kota, yani tarife kontenjanı tanınmasına dair karar 2 Ekim'de resmi gazetede yayımlanmış ve 15 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Türkiye WTO başvurusunda, çelik ithalatının ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan'da başlattığı ABD'ye ithal çelikten yüzde 25 gümrük vergisi alınması kararının ardından acil "koruma" tedbirleri açısından incelemeye alındığı ifade edildi. Başvuruya göre Avrupa Birliği, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki ticaret kısıtlamaları, uluslararası pazarlardaki çeliğin Türkiye'ye yönlendirilmesine yol açtı.


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