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İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

23.06.2020 - 17:17 | Son Güncelleme :
İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentisi | Piyasa Haberleri

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 20 ekonomistin 18'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 50 baz puan aralığında yer aldı. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı ise 25 baz puan oldu.

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Ankete katılan ekonomistlerden 3'ü 50 baz puan ve 15'i 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8.25 düzeyine çekilmişti.


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