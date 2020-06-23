ABD PMI verileri beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin imalat ve hizmet sektöründeki daralma haziran ayında beşinci ayına girdi ancak hafifledi.

IHS Markit'in bileşik satın alma yöneticisi endeksi (PMI), Mayıs ayındaki 37 seviyesinden bu ay 46.8'e yükseldi. Göstergeye göre, 50'nin altı özel sektör üretim çıktısındaki daralmaya işaret ediyor.

Verilerdeki iyileşme, Mart ortasında salgından dolayı kapanan işletmelerin tekrar açılmaya başlamaları sonucu gerçekleşti. Ancak bu ay hala işten çıkarmalar devam ederken, işletmeler maliyetleri kısmak ve zayıflayan taleple baş etmek için işe alımları durdurdular.

IHS Markit'in hizmetler sektörü PMI göstergesi ise geçen ayki 37.5 seviyesini geçerek Haziran ayında 46.7'ye ulaştı. Reuters anketine göre analistler verinin 46'ya yükselmesini bekliyorlardı.

Haziran ayı imalat sektörü PMI verisi ise Mayıs ayındaki 39.8 seviyesinden bu ay 49.6 seviyesine çıktı. Ekonomistler imalat PMI verisinin 47.8'e çıkacağını tahmin etmişlerdi.

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