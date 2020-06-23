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New York borsası yükselişle açıldı

23.06.2020 - 17:04
New York borsası yükselişle açıldı | Ekonomi Haberleri

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 220 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,86 artışla 26.248,43 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 kazançla 3.144,62 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 yükselişle 10.129,62 puandan işlem görmeye başladı.

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Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının bozulmadığını ve Çin'in anlaşma şartlarına uymaya devam edeceğini umduğunu belirtti.


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