İlk 'Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arzı gerçekleşti

Gayrimenkul sertifikası halka arzında, 143,2 milyon TL değerinde sertifika satışı gerçekleştirildi.

29-30-31 Mart 2017 tarihlerinde Park Mavera III Projesine ilişkin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen Gayrimenkul Sertifikası halka arzında, toplam 143.242.425 TL değerindeki her biri 42,50 TL olan 3.370.410 adet Gayrimenkul Sertifikası satışı gerçekleştirildi.

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1.775.842,00 adet sertifika (yüzde 52,7) kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, 1.594.568,00 adet sertifika (yüzde 47,3) kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.