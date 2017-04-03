Credit Suisse itibarını kurtarmaya çalışıyor

Credit Suisse ofislerine yapılan baskının ardından gazetelere reklam verdi, vergi kaçakçılığına karşı olduğu belirtti.

İsviçre bankası Credit Suisse adli makamların üç ofisinde yaptığı aramalar sonrası bankanın itibarına gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için İngiliz gazetelerine, vergi kaçakçılığına sıfır toleransı olduğunu vurgulayan reklamlar verdi.

Zürih merkezli Credit Suisse'in geçen hafta uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasına dahil edilmesinin ardından Londra, Paris ve Amsterdam ofislerine baskınlar düzenlenmişti.

Sunday Times, Sunday Telegraph ve Observer gazetelerinde yayımlanan reklamlarda ilanların "son dönemlerde farklı Avrupa ülkelerinde vergiyle ilgili soruşturmalar başlatıldığına dair çıkan haberlere bir cevap" olduğu ifade edildi.

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Credit Suisse yedi madde halında yayınlattığı reklamlarda, "vergilerini ödeyen müşterilerle çalışmayı arzuladığını," ve bankanın "özellikle bu son hukuki hadisede yerel makamlarla tüm konularda işbirliği göstermeye devam edeceğini" belirtti.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse 2014 yılında varlıklı ABD'lilerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu kabul etmiş ve 2.6 milyar dolar cezaya ödemişti. Banka aynı zamanda Almanya ve İtalya'nın yürüttüğü vergi kaçakçılığı soruşturmalarında yetkililerle anlaşma sağlamıştı.