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KOBİ'ye 3 milyar TL destek

03.04.2017 - 17:13

Başbakan Yıldırım, şimdiye kadar esnafa 3 milyar TL KOBİ kredisi verildiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım küçük esnafa şimdiye kadar 3 milyar liralık KOBİ kredisi verildiğini, hedeflerinin bu rakamı 11 milyar liraya çıkarmak olduğunu söyledi. Hükümet geçtiğimiz yıl Kasım ayında KOBİ'leri güçlendirmek için, Kredi Garanti Fonu'nu kullanarak ilave 17 milyar liralık bir fon getirildiğini duyurmuştu. Yıldırım yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada, "Esnafa 3 yıllık kredi imkanında başvuran ve şartları elveren herkesi yararlandıracağız" demişti.

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Yıldırım bugün sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda, "Şu anda 220,000 küçük esnaf KOBİ kredisi almaya hak kazanmış. Şimdiye kadar 3 milyar liralık kısmı da verilmiş. Hedefimiz 11 milyar liralık krediyi kullandırmak" diye konuştu.

Şubat ayında yaptığı açıklamada Yıldırım, başvuran 460,000 KOBİ'nin tamamına kredi verileceğini duyurmuştu.

Referandumdan sonra Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşanacağını da kaydeden Yıldırım şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de genel büyüme yüzde 2.9. Sanayide bu rakam yüzde 4.5. Hani Türkiye ekonomisi kötüye gidiyordu. Not düşürüldü, mahvolduk diyenlere şunu söylüyoruz. 16 Nisan referandumundan sonra Türkiye şaha kalkacak. Sürekli büyüme ve kalkınma, sürekli güçlü iktidarla gelecek."

Türkiye 16 Nisan tarihinde başkanlık sistemini de öngören anayasa değişiklik teklifini referandumda oylayacak. İktidar partisi AKP ile MHP düzenlemeyi desteklerken, Parlamento'nun diğer iki partisi CHP ve HDP değişikliğe karşı çıkıyor. 


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