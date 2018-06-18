‹ Önceki Haber Bakan Özlü büyüme beklentisini açıkladı Bakan Özlü büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan

Hazine ROT'ta 4.67 milyar TL borçlandı

18.06.2018 - 12:41
Hazine ROT'ta 4.67 milyar TL borçlandı

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.65 milyar TL'si piyasadan olmak üzere toplam 4.67 milyar TL borçlandı.

Hazine, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştireceği beş yıllık sabit kuponlu tahvil ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçları öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 3,647 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1,020 milyon TL'si kamudan olmak üzere 4,667 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç ediyor.

Hazine Haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz sonuna kadar 35 milyar TL'lik borçlanmanın yapılacağı yüklü ihale/itfa takviminin öncesinde seçim öncesi artan harcamaların da endişesiyle son iki ayda 390 baz puan yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 16.50 seviyesinde.

Bugün gerçekleştirilen ROT'un detayları ise şöyle:

 

Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin ilk ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 1,947 milyon TL

TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 1,700 milyon TL

Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilde PY teklifi 2,596 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL

TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde PY teklifi 3,400 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL


‹ Önceki Haber Bakan Özlü büyüme beklentisini açıkladı Bakan Özlü büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.043 Değişim: -1,58% Hacim : 4.825 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.721 18.06.2018 Yüksek 94.236
Açılış: 94.236
4,7089 Değişim: 0,09%
Düşük 4,7019 19.06.2018 Yüksek 4,7127
Açılış: 4,7044
5,4799 Değişim: 0,18%
Düşük 5,4654 19.06.2018 Yüksek 5,4846
Açılış: 5,4699
194,02 Değişim: 0,33%
Düşük 193,31 19.06.2018 Yüksek 194,19
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.