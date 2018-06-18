Hazine ROT'ta 4.67 milyar TL borçlandı

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.65 milyar TL'si piyasadan olmak üzere toplam 4.67 milyar TL borçlandı.

Hazine, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştireceği beş yıllık sabit kuponlu tahvil ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçları öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 3,647 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1,020 milyon TL'si kamudan olmak üzere 4,667 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç ediyor.

Hazine Haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz sonuna kadar 35 milyar TL'lik borçlanmanın yapılacağı yüklü ihale/itfa takviminin öncesinde seçim öncesi artan harcamaların da endişesiyle son iki ayda 390 baz puan yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 16.50 seviyesinde.

Bugün gerçekleştirilen ROT'un detayları ise şöyle:

Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin ilk ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 1,947 milyon TL

TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 1,700 milyon TL

Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilde PY teklifi 2,596 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL

TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde PY teklifi 3,400 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL