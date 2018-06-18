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Bakan Özlü büyüme beklentisini açıkladı

18.06.2018 - 12:36
Bakan Özlü büyüme beklentisini açıkladı

Sanayi Bakanı Özlü, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyümenin ilk çeyrekte görülen yüzde 7.4'e yakın olacağını düşündüğünü söyledi.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, NTV'de açıklamalarda bulundu. Özlü, "İlk veriler ikinci çeyrekte de birinci çeyrektekine benzer bir büyümenin oluşacağını bize söylüyor. İkinci çeyrekte de birinci çeyreğe benzer bir büyüme oranı bekliyoruz... Ocak-Nisan'da sanayi üretimi yüzde 9.1 oranında gerçekleşti. Bu gerçekten yüksek bir rakam, bunun artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Ekonomistler ilk çeyrekte iç tüketim ağırlıklı olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 büyüyen ekonominin yılın kalanında ivme kaybetmesini bekliyorlardı.

Özlü, 24 Haziran'daki seçimlerin ardından resmen başlayacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlıkların nasıl yapılanacağına veya ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği sorusuna bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında bu hafta bir açıklama yapacağı cevabını verdi.

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Özlü şunu söyledi:

"Başbakanlıkta bir çalışma yapıldı. Bu çalışma cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanlığında çalışan bir strateji grubu var, o grubun yürüttüğü çalışmalar var. Burada hem bakanlıkların yapılandırılması hem de cumhurbaşkanlığı bünyesindeki iç yapının şekillendirilmesi müştereken, beraber çalışılıyor. Birkaç toplantı yapıldığını biliyorum... ve zaten seçimlerden önceki son hafta cumhurbaşkanımız 24 Haziran'dan sonraki yapı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacaklar."

YERLİ OTOMOBİLDE ÜRETİM HEDEFİ YILDA 200,000 ADET

Özlü fikri mülkiyeti Türkiye içinde kalacak bir elektrikli otomobilin üretilmesi ve pazarlanması satılmasını öngören yerli otomobil şirketinin yılda yaklaşık 200,000 adet kapasitede üretim bandı kuracağını söyledi.

Özlü, beş şirketin ortaklığıyla kurulan şirketin faaliyetleri hakkında "2018'den itibaren 15 yılda iki faz halinde 3.2 milyar euro yatırım yapacağız" dedi.

Özlü'nün verdiği bilgiye göre yerli otomobilin gayrı safi yurtiçi hasılaya 50 milyar euro katkı yapması, cari açığın 7 milyar euro azalması ve doğrudan ve dolaylı 20,000 istihdam yaratılması hedefleniyor. Ancak Özlü bu rakamların kırılımları ve nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi vermedi.

Aracı üretecek şirketin kuruluşu bu ay başlarında tamamlandı. Adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ olarak belirlenen şirkette Anadolu Grubu, BMC, Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın tamamına sahip olduğu Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in yüzde 19'ar payı, TOBB'un yüzde 5 payı bulunuyor.

Daha önceden verilen bilgiye göre otomobilin devam eden tasarım çalışmaları sonucunda prototipin 2019 sonunda ortaya çıkması bekleniyor.

YERLİLEŞTİRME KURULUNUN ÇALIŞMALARI

Özlü, yurtiçindeki tedarik zincirinin geliştirilerek uygun ürünlerin Türkiye'de üretilmesini ve dolayısıyla ekonominin yumuşak karnı cari açığın azaltılması için çalışmalar yürüten Yerlileştirme Yürütme Kurulu'nun çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Kurulun bu sene için hem TÜBİTAK hem de KOSGEB'den 250 milyonar lira kaynak ayırdığını söyleyen Özlü, TÜBİTAK'tan ayrılan kaynakların beşinci nesil (5G) haberleşme teknolojilerinin yerlileştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Özlü, "Burada GSM operatörleri var. Orada da üç gün önce bir sözleşme imzaladık. Bizim üreteceğimiz 5G teknolojisine sahip ürünleri satın alıp kullanılacaklar. Sahipli bir ar-ge yapıyoruz" dedi.

Özlü diğer 250 milyon lira tutarındaki kaynak hakkında da, "KOSGEB'den de 250 milyon lira tekno yatırım sermayesi adı altında bir çağrıya çıktık. Teklifler geldi, değerlendirdik. Şu anda onları destekliyoruz" dedi.


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