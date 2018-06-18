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Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan

18.06.2018 - 13:06
Varşova toplu ulaşımının yeni otobüsleri Otokar'dan

Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu, toplu ulaşım hizmetlerinde Otokar’ın DORUK otobüsünü tercih eden Arriva taşımacılık şirketi ile ulaştırma hizmetleri için yeni bir sözleşme imzaladı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni nesil otobüsleri ile Avrupa'yı fethetmeye devam ediyor. Otokar otobüsleri, şimdi de Polonya’nın başkenti Varşova’nın toplu ulaşımında hizmet verecek.

Otokar, 34 adetlik DORUK orta boy otobüsü ile Varşova toplu ulaşımında yerini alacak.

Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetleri için Avrupa’nın en büyük yolcu taşımacılığı şirketi Arriva ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Arriva, Varşova’da ulaşım hizmetleri sağlamak için Otokar’ın DORUK otobüsünü seçti.

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Sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda 34 adet 9 metrelik DORUK, Varşova sokaklarında Aralık 2018’den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.

VARŞOVA İÇİN ÖZEL HAZIRLANACAK

Basamaksız alçak giriş tabanı olan ve yurtdışına VECTIO ismi ile ihraç edilen DORUK otobüsleri, Varşova için özel olarak hazırlanacak.

DORUK’un şehir içi tipi DORUK LE, Varşova’nın talebi üzerine izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleri ile donatılacak.

Aracın elektronik altyapısında, yolcu acil kapı açma sistemine ek olarak, bilgilendirme ekranlarına da yer verilecek. DORUK LE’lerin dışı, Varşova'nın mimari sembolleriyle kaplanacak.


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