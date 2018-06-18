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Audi CEO'su gözaltına alındı

18.06.2018 - 13:29
Audi CEO'su gözaltına alındı

Dizel skandalıyla ilgili gözaltına alınan Audi CEO'su Rupert Stadler, delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Savcılığın emriyle Alman polisi, Stadler ve diğer şüphelilerin evinde geçtiğimiz günlerde de arama yapmıştı. Stadler'in tutuklanma kararı gözaltındayken alındı.

ABD’de sattığı dizel (TDI) motorlu araçlarda kullandığı hile yazılımının ortaya çıkmasının ardından 600 bin aracını geri almak ve toplamda 25 milyar dolar ceza ödemek durumunda kalan Volkswagen, anavatanı Almanya’da da federal mahkemelerce açılan davalarla uğraşıyor.

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Geçen hafta da Braunschweig Savcılığı, şirketin 2007'nin ortasından 2015'e kadarki dönemde karbon emisyonunu düşük gösteren hileli yazılıma sahip 10 milyondan fazla dizel motorlu otomobil sattığına hükmetmiş ve Volkswagen’e bu zamana kadar ülkede verilmiş en yüksek para cezası olan 1 milyar euroluk ceza kesmişti.


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