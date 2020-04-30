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Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı

30.04.2020 - 17:28
Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 52,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 89 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 52,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 89 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

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