‹ Önceki Haber Benzin fiyatına zam Benzin fiyatına zam Sonraki Haber › Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 milyonu aştı

30.04.2020 - 17:23
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 milyonu aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı son 6 haftada 30 milyonu aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 603 bin kişi azalarak 3 milyon 839 bin oldu.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 3 milyon 500 bin seviyesinde olması yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 4 milyon 427 binden 4 milyon 442 bine revize edildi. Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.

##$HABER_1461774$##

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 757 bin kişi azalarak 5 milyon 33 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 18 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 milyon 174 bin kişi artarak 17 milyon 992 bine yükseldi.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.227 Değişim: -0,36% Hacim : 12.500 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.360 30.04.2020 Yüksek 102.328
Açılış: 101.996
6,9887 Değişim: 0,56%
Düşük 6,9408 30.04.2020 Yüksek 6,9916
Açılış: 6,9497
7,6648 Değişim: 1,40%
Düşük 7,5375 30.04.2020 Yüksek 7,6683
Açılış: 7,5593
383,79 Değişim: 0,25%
Düşük 380,93 30.04.2020 Yüksek 386,67
Açılış: 382,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.