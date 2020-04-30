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Lagarde: Toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor

30.04.2020 - 17:35
Lagarde: Toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Euro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın bu yılın üçüncü Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için hükümetler tarafından alınan tedbirlerin ekonomik faaliyeti durdurduğunu belirten Lagarde, salgın için ECB'nin aldığı önlemlerin Euro Bölgesi'nin finans sisteminde likidite koşullarını destekleyeceğini ifade etti.

Lagarde, son verilerin Euro Bölgesi'ndeki ekonomilerde "daha önce görülmemiş" bir küçülmeye işaret ettiğini aktararak, "Bankanın yetkisi dahilindeki gerekli olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Para politikasının tüm üye ülkelere aktarıldığından emin olacağız." dedi.

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Bu yıl Euro Bölgesi'nde ekonomik daralmanın yüzde 5 ila yüzde 12 arasında değişeceğini belirten Lagarde, salgının etkisinin yılın ikinci çeyreğinde daha "ağır" olacağını vurguladı.

"PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI GELECEK YILA UZATILABİLİR"

Christine Lagarde, Kovid-19 salgınının Euro Bölgesi'nin ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol açtığını belirterek, "Ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmek zor." dedi.

Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) gelecek yıla uzatılabileceğini ve buna icra kurulunun karar vereceğini bildiren Lagarde, "En iyi aracımız PEPP. Bunu ve diğer politika araçlarına yerleştirilen esnekliği tam olarak kullanacağız. PEPP'te her türlü değişikliğe hazırız." diye konuştu.

Lagarde, uzun dönemli enflasyon beklentilerinin daha az etkilendiğini ifade ederek, enflasyonun gelecek aylarda önemli ölçüde düşeceğini kaydetti.

Kovid-19 pandemisinin seyri konusunda bir netlik olmadığını vurgulayan Lagarde, ekonomik durumu sürekli gözlemlediklerini söyledi.
Lagarde, bankaların daha fazla kredi vermeleri için Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını gevşettiklerini, banka dışı kurumlara kredi kapılarını kapatmadıklarını da sözlerine ekledi.

ECB, yılın üçüncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Euro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu açıkladı.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.


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