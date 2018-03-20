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Hazine 3,8 milyar lira borçlandı

20.03.2018 - 15:35

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 3 milyar 760,5 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 13,53, bileşik faiz yüzde 13,98 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 866,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 600 milyon lira, net satış 622,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 340,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 53,4 milyon liralık satış yapıldı.

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İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,45, bileşik faiz yüzde 12,83 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 326,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 625 milyon lira, net satış 623,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 525 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 748 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 786,6 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 760,5 milyon lira borçlandı. 


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