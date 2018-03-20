Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temellere dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine uygun şekilde ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen doğalgaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temellere dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine doğru ilerliyor... Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor" dedi.

Reuters'in haberine göre; dolar/TL son bir kaç haftada gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak sert yükseliş gösterdi.

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Mart ayı başında 3.80'in altında işlem gören dolar/TL bugün 3.95'in üzerini test ederek yaklaşık 3.5 ayın zirvesinde seyrediyor.

İşlemciler ve yatırımcılar TL'deki değer kaybı için ABD Merkez Bankası faiz artışları gibi küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'ye özgü olarak jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik endişeleri neden gösteriyorlar.

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