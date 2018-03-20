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İngiltere’de enflasyon geriledi

20.03.2018 - 16:17

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetti. Beklenti şubat ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 2,8 artması yönündeydi. Bir önceki ayda ise yıllık bazda TÜFE yüzde 3,0 artış göstermişti.

ONS açıklamasında enflasyon verilerinde akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin etkili olduğu belirtilerek, aylık bazda benzinin litresinin 0,2 peni azaldığı hatırlatıldı. Şubat ayında aylık bazda gıda fiyatlarının ise yüzde 0,1 artış gösterdiği bildirildi.

İngiltere'de şubat ayında TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalarak 0,4 artış gösterdi. İngiltere'de şubat ayında çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 2,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,4 arttı.

Uzmanlar, şubat ayında enflasyondaki gerilemenin İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırımına gitmesi yönündeki baskıları azaltabileceğini düşünüyor. İngiltere’de geçen yılın kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 ile son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Geçen yılın kasım ayından bu yana ise enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası orta vadede enflasyonun yüzde 2,0 seviyesine çekilmesini hedefliyor.


Etiketler

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