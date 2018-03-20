Dolar/TL Fed'in faiz kararına ne tepki verir?

Piyasalar Fed’in kritik faiz kararına kilitlenmişken, uzmanlar Fed’in faiz toplantısı sonrası dolar kurunun olası tepkisini bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay ZEREN

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın akşam 22.00’de açıklanacak olan faiz kararına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı. Fed Açık Piyasa Komitesi'ni (FOMC), Powell başkanlığında ilk defa toplanacak.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz kararının ardından Başkan Powell'ın açıklamalarında yılın geri kalanına ilişkin ipuçları aranacak.

Uzmanlara göre, Powell tarafından basın toplantısında kullanılacak tonlamanın şahin ya da güvercin olarak yorumlanmasına göre kurdaki kısa vadeli yön ve hareketin hızı belirlenecek. Fed şahin yorumlanırsa doların önce tarihi zirvesi 3.98 TL’yi görmesi ve ardından 4 liraya doğru hareketi bekleniyor. Powell, ‘güvercin’ olursa, önce 3.92 liraya doğru hızlı bir düşüş ardından ise 3.90 liranın altının görülebileceği senaryolara dahil edildi.

DOLAR/TL’DE 2 SENARYO

GCM Forex Analisti Enver Erkan, “Jerome Powell liderliğinde yapılacak olan ilk Fed toplantısının haftasına girilirken, piyasalar da bu toplantıdan gelecek olan kararları beklemektedir. ABD’de siyasete ilişkin gelişmelerin, ekonomi ve para politikasının önüne geçtiği geçen haftanın aksine, bu hafta Fed beklentileri ve ekonomiye dair beklentilere doğru odak noktası kayacaktır. Fed’in 25 baz puan faiz artırmasını bekliyoruz. Piyasaların beklentisi de bu yöndedir ve bu tamamıyla fiyatlamaların içerisindedir” dedi.

Fed konusunda odaklandığımız noktanın geleceğe dair faiz beklentilerinin ortaya konulduğu nokta grafiğindeki hareketler olacağını belirten Erkan, “ Piyasalar Fed’den toplamda 3 faiz artırımı bekliyor ve bu beklentinin 4 veya daha fazla faiz artırımına kayması durumunda dolar temasında güçlü fiyatlama reaksiyonları söz konusu olabilir. Faiz kararı ve nokta tahminleri gördükten sonra Başkan Powell’in basın toplantısını ve ileriye dönük yönlendirmesini takip edeceğiz. Konuşmasında ABD ekonomisinde ılımlı büyüme ve güçlü istihdam dinamiklerine vurgu yaparken, enflasyon da toparlanmanın zaman alabileceğini vurgulayabilir. Fed ekonomik tahminlerini de güncelliyor ve özellikle enflasyon bacağında yapılabilecek yukarı yönlü güncellemeler de Fed’den faiz artırım beklentilerini yükseltebilir” şeklinde ekledi.

GCM Forex Analisti Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Bu noktada elbette tahvil piyasasının vereceği tepkilere de bir parantez açmak gereklidir, çünkü görüldüğü üzere para politikası ve yakın vadeli enflasyon beklentilerini daha yoğun yansıtan 2 yıllık tahvil faizi hareketinin yukarıya doğru ivmelenmesinden mütevellit 2 ve 10 yıllık tahvil faizi makası (spread) kapanmaktadır ve Fed’in faizleri daha da artırması bu spreadi daha da daraltarak dolar tarafında da daha güçlü fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Bu noktada muhtemelen 10 yıllıklar da yukarı hareket edecektir ve tüm vadelerde ABD getiri eğrisinde bir kayma meydana gelecektir. 2 yıllıklardaki hareket daha hızlı olabileceğinden, getiri eğrisinin kısa vadeli tarafının yukarı kalkması piyasalara enflasyon ve faiz endişelerini artırabilir. Bu aslında küresel risk iştahı açısından da negatiftir ancak asıl etkisinin gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde olması beklenebilir.

Kısa vadeli olarak yükseliş trendinin güncel alt noktası 3,9205 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe dolar/TL kuru yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. 3,9467 bariyeri de trend içi tepki satışı düşüncesi gündemde yer alır mı sorusunun cevabında yakinen takip edilmelidir. Dolar/TL hareketini 3,9610 ve 3,9740 bariyerlerine taşımak isteyebilir. Özellikle 1 Aralık 2017 tarihindeki zirve noktası 3,9467 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, tarihi zirve 3,9818 seviyesinin gündemde yer almasına imkan tanıyacağı gibi olası yükselişlerin 3,9467 bariyerinde baskı görmesi durumunda trend alt noktasına doğru tepkiler izlenebilir. Alternatif olarak da dolar/TL kuruna yönelik olası negatif fiyatlama davranışlarının/tepkilerin daha etkin bir görünüm oluşturabilmesi içinse 3,9205 seviyesi altındaki kalıcı hareketler takip edilebilir.”

FED’DEN NE BEKLENİYOR?

Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan, “Fed’in faizlerde 0.25 artışa giderek temel fonlama faiz aralığını yüzde 1.50 – 1.75 seviyelerine yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslında, bu toplantıda faiz artırımının yanı sıra Fed’in yeni başkanı Powell’ın toplantı sonrası ilk basın toplantısında vereceği mesajlar ile her çeyrek dönem sonunda olduğu gibi Fed üyelerinin ekonomiye dair beklentilerinde yapacağı revizyonlar da son derece önemli. Son durum itibariyle Fed üye projeksiyonları 2018 yılında 3 faiz artırımına işaret etmekteydi. Yakın dönemde ekonomik veriler de gözlenen toparlanmanın da etkisiyle bu beklentilerin 4 faiz artırımına yükseltilmesi beklenmekte” şeklinde söyledi.

Gürcan şunları ekledi: “Özetle, 25 baz puanlık faiz artırımı ve 2018 yılı faiz artırım beklentilerinin 4’e yükseltilmesi bu toplantıya yönelik konsensüs beklenti olarak görülebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi kısa vadede kur üzerinde bir miktar yükseltici etki yapabilecek olsa da; bu durumun önemli ölçüde fiyatlara yansımış olması nedeniyle devamında kur da bir dengelenme görülmesi de oldukça olası. Özellikle, Powell tarafından basın toplantısında kullanılacak tonlamanın şahin ya da güvercin olarak yorumlanmasına göre kurdaki kısa vadeli yön ve hareketin hızının belirleneceği söylenebilir. Dolar/TL’nin 3.95 TL üzerinde kalıcı olarak tutunması durumunda kurda tarihi zirve olan 3.98 TL’nin test edilmesi ve 4 TL üzerine doğru bir hareket görülmesi beklenebilir. Diğer taraftan, öngörülmedik ve/veya stres artırıcı bir gelişme görülmemesi durumunda kurun 3,90 TL ve aşağısına doğru yönelmesi muhtemel görünmekte.”