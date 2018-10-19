Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklenti | Piyasa Haberleri

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklenti
AA Finans anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor. Merkez Bankası faiz kararını 25 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor.
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AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor.
13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti.
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