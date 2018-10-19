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Bakan Albayrak: Cari açığı azaltacak projelere yöneleceğiz

19.10.2018 - 15:37
Bakan Albayrak: Cari açığı azaltacak projelere yöneleceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı SOCAR Star Rafinerisi açılış töreninde konuştu. Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız.  

*Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık. Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz.


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