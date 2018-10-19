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Yabancılara konut satışı zirve yaptı

19.10.2018 - 14:54
Yabancılara konut satışı zirve yaptı | Konut Haberleri

Yabancılara konut satışı aylık bazda ilk defa 5 binin üzerine çıkarken, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışı yüzde 151,1 artarak 5 bin 615'e yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, konut satışı aylık bazda ilk kez 5 bin adedin üzerine çıktı.

Döviz kurlarındaki yükseliş yabancıların konut yatırımlarının artmasını sağlarken, eylül ayında satılan konut satısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 151,1 artışla 5 bin 615'e ulaştı. Geçen yılın eylül ayında yabancılara 2 bin 236 konut satışı yapılmıştı.

Bu yılın 9 ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,5 artış göstererek 24 bin 155 oldu. Geçen yılın tamamında 22 bin 234 konut satışı göz önüne alındığında, 2018'de yabancılara konut satışının 30 bini geçmesi tahmin ediliyor.

SATILAN HER 10 KONUTTAN 5'İ İSTANBUL VE ANTALYA'DA

Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi eylülde de değişmeyerek yine İstanbul oldu. Bu yılın 9 ayında yabancıya İstanbul'da 7 bin 895 konut satıldı. İstanbul'u 5 bin 237 konutla Antalya, bin 719 konutla Bursa, bin 321 konutla Yalova, bin 212 konutla Ankara ve bin 34 konutla Trabzon takip etti.

Ülke genelinde yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da bulunuyor. Her 100 konuttan 33'ü İstanbul, 22'si Antalya'da satılıyor.

IRAKLILAR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Irak vatandaşları eylül ayında zirvedeki yerini bırakmıyor. Bu dönemde Iraklılara gerçekleştirilen bin 351 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 20'sini oluşturdu. Böylece ilk defa aylık bazda konut satışında binin üzeri görüldü.

Söz konusu ayda Iraklıları 538 konut yatırımıyla İranlılar, 360 adetle Ruslar, 312 adetle Suudi Arabistanlılar ve 299 adetle Almanlar takip etti.

Bu yılın 9 ayında da Türkiye'den en fazla konut sahibi yine Iraklılar oldu. Bu dönemde 4 bin 866 konut satın alan Iraklıları, 2 bin 197 konutla İranlılar, bin 885 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 443 konutla Ruslar ve bin konutla Kuveytliler izledi. İlk üç sırayı paylaşan Irak, İran ve Suudi Arabistan uyruklu yatırımcılar, yabancıya satılan toplam konutun yüzde 37'sine sahip oldu.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI"

Fuzul Grup Üyesi ve Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıya konut satışında geçen yılın aynı aya kıyasla yüzde 151 artış yaşandığını ve 9 aylık yabancıya satış rakamının geçen yılın toplamını aştığını belirterek, "Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Bunda ülkemizdeki gayrimenkullerinin cazibesinin daha geniş coğrafyalarda fark edilmesinin etkisi büyük." ifadesini kullandı.

Akbal, vatandaşlık teşvikinin 250 bin dolara çekilmesinin de satış rakamlarında hissedilmeye başlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu daha başlangıç. İspanya, son 2 yılda 110 bin konutu yabancıya sattı. Her 9 konuttan birini İspanya yabancıya satabilirken biz ancak 65’te 1’ini satabiliyoruz. Yol almamız gereken önemli bir mesafe var ama hızla ilerlediğimiz bir gerçek. Daha da hızlı olmak için tapu şartıyla verilen vatandaşlık hakkının satış vaadi sözleşmesi ile verilmesi sağlanabilir. Burada gerekirse bankalar garantör olabilirler. Ayrıca bu teşvik markalı konut sektöründeki kısmi sıkışmayı da ortadan kaldırabilecek hayati bir teşvik olabilir."

"TÜRKİYE, KONUT SEKTÖRÜ YABANCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da TÜİK verilerine bakıldığında yabancılara yapılan konut satışlarının her zamanki gibi artış trendinde olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 151,1 artmış olması yabancıların ülkemizdeki potansiyelin ne kadar farkında olduğunu gösteriyor. Yabancıya yapılan konut satışlarındaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine olan katkısının en önemli göstergesidir. Ülkemizde dövizin yükselmesi ve müteahhitlerin maliyetlere gelen zamlara rağmen satış fiyatlarında artış yapmaması yabancılar için büyük fırsat. Bizim projelerimize de yabancı yatırımcılardan yoğun talep geliyor. Toplam 2 bin 700 daire ve 70 ticari birimden oluşan ve satışların yüzde 95'inin tamamlandığı 'NLogo İstanbul'da dairelerin 2 bin adedi Arap yatırımcılar tarafından satın alındı."

"SEKTÖR BEKLENEN HAREKETLİLİĞE KAVUŞACAKTIR"

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise konut satış verilerinin beklenenin altında gelmesinin, yaz mevsimi ve finansal hareketlilikten kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Ancak mevcut durumun geçici olduğunun altını çizen Bahadır, şunları ifade etti:

"Tatil dönemi zaten konut alımının ertelenmesi için yeterli bir sebep ancak alıcının kredi faizlerinin düşmesini beklediğini de unutmamak gerekir. Dolar çıkabileceği en yüksek noktayı gördü. Bu seviyede dövizini bozdurup eve yatıran bir kesim de var. Önümüzdeki dönemde sektör beklenen hareketliliğine kavuşacaktır. Diğer yandan yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış oranının yüzde 151,1 artarak 5 bin 615'e ulaştığını görüyoruz. Bu bir rekor, ülkemiz adına sevindirici bir durum."

Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, konut sektörünün canlanması için hayata geçirilen kampanyaların yabancıların alım iştahını da artırdığını belirterek, "Bundan sonra da dönem dönem düzenlenen kampanyalar ve sağlanan destekler olursa sektör daha da hareketlenecek, stoklar eriyecek ve satışlar istenen seviyeye gelecek. Bizim işimizde kilit noktanın döviz ve faiz olduğu unutulmamalı, tedbirler bu yönde alınmalı." diye konuştu.

"TEMENNİMİZ, TALEBİN NORMAL HALİNE DÖNMESİ"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da küresel piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler ve sektöre verilen destek kampanyalarının sona ermesinin verdiği rehavet sonucu iç piyasada beklenen hareketi göremeyebileceklerini aktardı.

Özellikle son dönemde yaşanan döviz artışı ve olağanüstü piyasa şartlarının yatırımcıyı beklemede kalmaya ittiğini vurgulayan Çulhalık, "Döviz mevduatı olan vatandaş parasını tuttu, projelerdeki konut fiyatlarının azalmasını bekliyor. Satışlardaki sıkıntıyı aşmak için birtakım teşviklerin de devreye alınması gerekiyor. Temennimiz, sektördeki talebin normal haline dönmesidir." yorumunu yaptı.

Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram ise sektörel kuruluş ve değerleme şirketlerinin verilerine bakıldığında eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını gördüklerini kaydetti.

Bayram, bunu en büyük sıçramalardan biri olarak kabul etmek gerektiğini aktararak, şunları ifade etti:

"TÜİK verilerinin de bu sonuçları desteklediğini görüyoruz. Genele baktığımızda yatırım aracı olarak gayrimenkulü tercih edenlerin alımlarında gözle görülür bir düşüş oldu. Ancak tabloyu senenin tümüne bakarak değerlendirmek gerekir. Yaşanan döviz artışının mevcut siyasi konjonktürden kaynaklandığını, Türkiye ekonomisiyle ilgili olmadığını da çok iyi biliyoruz. Dövizdeki son günlerdeki düşüş de bunun bir göstergesi."


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