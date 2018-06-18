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Garanti Yatırım'dan Şok açıklaması

18.06.2018 - 17:15
Garanti Yatırım'dan Şok açıklaması

Garanti Yatırım, halka arzına aracılık ettiği Şok Marketler'in halka arz sonrası fiyat istikrarı sürecinde 20.62 milyon adet pay alımı yapıldığını duyurdu.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Şok'un borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süre ile gerçekleştirilen fiyat istikrarı sürecinde 18 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında ortalama 9.6973 liradan 20.62 milyon adet pay olmak üzere toplam 199.99 milyon lira tutarında pay alımı yapıldı.


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