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Piyasaların gözü ABD-Çin geriliminde

18.06.2018 - 17:20
Piyasaların gözü ABD-Çin geriliminde

Piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında yeniden tırmanışa geçen 'ticaret gerginliği'ne çevrildi.

Haftaya yüzde 0.32 artışla 94 bin 236 düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 1.31 düşüşle 93 bin 394 puana çekildi. Erken işlemlerde en düşük 4.6805 lirayı gören dolar, 4.7474 liraya kadar yükseldikten sonra 4.71 4.72 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.4279 lira ve en yüksek 5.5071 lirayı gördükten sonra 5.47 5.48 lira aralığında işlem görüyor.

Gün içinde en düşük 6.2125 lirayı gören sterlin 6.3034 liraya kadar yükseldikten sonra 6.24 6.25 lira aralığında işlem görüyor.

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KÜRESEL TİCARET SAVAŞI İHTİMALİ ARTIYOR

İş Yatırım’ın "Küresel ticaret savaşı ihtimali artıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Dünya ekonomisinin devleri ABD ve Çin arasındaki kavga kızışıyor. ABD Hükümeti'nin Çin'in 50 milyar dolarlık teknoloji ihracatına vergi koyacağını açıklaması ortalığı karıştırdı.

DHA'nın haberine göre; Çin soya fasulyesi, sığır eti, kömür, petrol gibi ABD ürünlerine vergi koyarak aynı şiddette cevap verdi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kötü senaryo: ABD'nin ve Çin'in restleşmeyi sürdürmesi;

İyi senaryo: son dakika pazarlıklarıyla dış ticaret savaşının başlamadan sona ermesi

Bizim görüşümüz kısa vadede kötü senaryo ihtimalinin artacağı, orta vadede iyi senaryoya dönüleceği yönünde. Asya piyasalarının çoğunluğu tatilde olduğu için ABD ve Çin arasındaki dış ticaret savaşının etkisini tam olarak göremiyoruz. Ancak doların Yuan'a karşı 6.45 seviyesine güçlenmesi piyasaların riskleri sınırlı olarak fiyatladığını gösteriyor.


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