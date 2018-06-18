332 fondan 285 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 18/06/2018 itibari ile toplam 332 fondan 285 tanesi yükselirken 43 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 51,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.37 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.35 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.12 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,690,825 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.61 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 0.01 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -8.75 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 16.66 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.64 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.41 ile 1.50 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.50 ile TI3 olurken onu yüzde 1.23 ile DJA ve yüzde 1.19 getiri ile TPR takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.41 ile AES olurken onu yüzde -1.59 ile TTE ve yüzde -1.19 getiri ile AFS takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 18/06/2018 itibari ile toplam 82 fondan 71 tanesi yükselirken 10 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.43 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.92 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 31.16 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 474,446 oldu.Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.50 ile 0.98 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.98 ile TPU olurken onu yüzde 0.67 ile YAR ve yüzde 0.62 getiri ile TMO takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.50 ile YTP olurken onu yüzde -0.42 ile YOD ve yüzde -0.24 getiri ile YAK takip etti.

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