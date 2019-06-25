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Dallas Fed Başkanı Kaplan'dan 'faiz' mesajı

25.06.2019 - 11:57
Dallas Fed Başkanı Kaplan'dan 'faiz' mesajı | Piyasa Haberleri

Dallas Fed Başkanı Kaplan, "Faizlerde herhangi bir değişiklik yapmadan önce beklemek akıllıca olur" değerlendirmesinde bulundu.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ticaret gerilimleri ve diğer belirsizliklerin ABD ekonomik büyümesine zarar verip vermeyeceğine karar vermek için çok erken olduğunu söyleyerek, bazı Fed üyelerinden gelen gevşeme yanlısı çağrılara karşı çıktı.

Kaplan ekonomi ve para politikası hakkındaki görüşlerini güncellediği makalesinde, ABD para politikası duruşunda değişiklik yapmanın uygun olup olmadığını değerlendirirken, olayların gelişimine imkan ve ek zaman tanımanın akıllıca olacağını düşünüyorum. Gelecek haftalar ve aylarda, ABD ve küresel ekonomilerdeki gelişmeleri ve finansal koşulların durumunu yakından izleyeceğim" dedi.

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Fed geçen haftaki para politikası kararında politika faizini %2.25 ila %2.5 hedef aralığında sabit tutarak, ekonomik gelişmeleri izleme sözü vermişti. ABD Başkanı Donald Trump, son derece düşük enflasyon endişeleri nedeniyle aylardır faiz indirimini savunurken, bazı Fed politika yapıcıları da Cuma günü faiz indirimi çağrısında bulundu.

Ancak görüşleri Fed'in çoğunluğu ile uyumlu olan Kaplan, teknolojinin enflasyonu azaltıcı etkilerine rağmen fiyat ve ücretleri artıran sıkı istihdam piyasalarının desteğiyle enflasyonun önümüzdeki 12 ay boyunca daha yüksek olacağına güvendiğini belirtti.

Kaplan, ticaret gerilimlerinin küresel büyümedeki yavaşlamada etkili olduğunu ve ABD ekonomik büyümesine yönelik aşağı yönlü riskleri de artırdığını belirtti. Ancak Kaplan bu gelişmelere tepki olarak faiz oranlarını düşürmenin çok erken olduğunu da ekledi.


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