Fitch'ten 'Facebook'un kripto para birimi Libra' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Fitch, Libra'nın bir değişim aracı olarak yarar sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın fiyat istikrarı sağlayabileceğini ve yararlı bir değiş tokuş aracı olabileceğini açıkladı. Facebook'un geçen hafta salı günü tanıttığı kripto para birimi Libra'ya ilişkin açıklamalar sürerken, Fitch Ratings son raporunda Libra'nın diğer kripto para birimlerine göre daha güvenilir olduğunu belirtti. CCN'de yer alan habere göre, Fitch raporunda şu değerlendirme yer aldı:

Libra'nın diğer kripto para birimleri karşısındaki olası avantajı, Libra fiyatının bir para kurulu gibi yedek fonda saklanan birden fazla para birimine bağlı olmasıdır. Söz konusu fonun boyutu, belirsiz tedarik veya kripto para birimleri uygulamalarındaki diğer algoritmalar yerine işlem taleplerine bağlı olarak değişecek.

##$HABER_1455801$##

Fitch'in aralarında Bitcoin'in de bulunduğu diğer kripto para birimlerinin ana kavramlarından birini belirsiz olarak tanımlamasının kripto para birimleri piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği endişesine karşın Fitch, Libra'nın uzun dönemde birçok yarar sağlayabileceğini savundu:

Bu önlemler fiyat istikrarı sağlayarak mevcut kripto para birimlerinin spekülatif yaklaşımlarını geride bırakabilir ve bir değiş-tokuş aracı ya da tasarruf aracı olarak yararlı olabilir.

Fitch raporunda, Libra'nın bir noktada yasal para birimleri gibi hizmet verebileceğini öngörürken, şöyle devam etti:

Libra Birliği, 1 milyarı cep telefonu kullanan ve 500 milyonu internete erişebilen 1.7 milyar yetişkinin bankalardan aldığı hizmetin yetersiz olduğunu öngörüyor. Birlik, bankaların hizmet veremediği bu nüfusa kendi kripto para birimiyle, 1 doların altında hava işlemleriyle neredeyse hiç masraf olmadan hizmet verebileceğini öngörüyor.