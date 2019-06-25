Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 12 milyar 351 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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