‘Corona resesyonu’nda domino etkisi olur mu? | Piyasa Haberleri

Dünyanın ve sosyal hayatın gündeminde tek faktör var: Corona virüs. Bunun ekonomik hayata da çok büyük etkisi var. Dünyanın ortalamasına göre Türkiye daha az etkilenmiş durumda… Piyasalar haftaya güçlü negatif başlarken yeni haftada hangi gelişmeler ve takip edilecek?

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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