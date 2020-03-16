‹ Önceki Haber Tarım ÜFE şubat ayında arttı Tarım ÜFE şubat ayında arttı Sonraki Haber › ‘Corona resesyonu’nda domino etkisi olur mu? ‘Corona resesyonu’nda domino etkisi olur mu?

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

16.03.2020 - 11:16 | Son Güncelleme :
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ocakta 8,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 189,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, ocakta özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 189,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,1 milyar dolar azalarak 8,4 milyar dolara indi.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde 850 milyon dolar azaldı. Bu dönemde bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 210 milyon dolar artışla 27,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolara azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

##$HABER_1460706$##

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 681 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 6 milyon dolar düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta geçen yıl sonuna kıyasla 786 milyon dolar azalışla 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 101 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolara indi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 48,5 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ocakta 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 125,9 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1 milyar ABD doları azalarak 8 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun yüzde 61,7'si dolar, yüzde 32,9'u avro, yüzde 3,7'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 44,9'u doları, yüzde 32'si avro, yüzde 22,4'ü Türk lirası ve yüzde 0,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,9'unu finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,9'u finansal kuruluşlar, yüzde 22,1'i ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,5 milyar dolar tutarında oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
84.533 Değişim: -3,82% Hacim : 1.952 Mio.TL Son veri saati : 11:42
Düşük 84.507 17.03.2020 Yüksek 88.949
Açılış: 88.923
6,4493 Değişim: 0,33%
Düşük 6,4177 17.03.2020 Yüksek 6,4500
Açılış: 6,4279
7,1768 Değişim: -0,22%
Düşük 7,1570 17.03.2020 Yüksek 7,2016
Açılış: 7,1929
307,88 Değişim: -1,77%
Düşük 306,40 17.03.2020 Yüksek 314,24
Açılış: 313,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.