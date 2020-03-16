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Tarım ÜFE şubat ayında arttı

16.03.2020 - 10:37
Tarım ÜFE şubat ayında arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,56 artışla 173,98 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,04 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,38, balıkçılıkta yüzde 5,53, ormancılık ürünlerinde yüzde 7,32 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişimde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,63, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,87, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,49 artış görüldü.

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Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 19,49, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 8,10 azalış oldu. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 42,92 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 34,80 ile turunçgiller olarak belirlendi.

Şubatta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 3,21'le lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Endekste kapsanan 86 maddeden 17'sinin ortalama fiyatı azaldı, 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 61 maddenin ortalama fiyatında artış görüldü.


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