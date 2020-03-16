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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

16.03.2020 - 13:34 | Son Güncelleme :
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bütçe gelirleri şubat ayında 86,1 milyar lira, giderleri 93,5 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 86 milyar 136 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 11,7 artışla 93 milyar 499 milyon lira oldu.

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Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 yükselerek 208 milyar 306 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 10,6 artarak 194 milyar 168 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 7 milyar 363 milyon lira açık, ocak-şubat döneminde 14 milyar 139 milyon lira fazla verdi.


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